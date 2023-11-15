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Враг начал подготовку к "выборам президента рф" на оккупированной территории на Запорожье - Федоров

КИЕВ. 15 ноября. УНН. россияне на временно оккупированной части Запорожской области готовятся к проведению «выборов президента рф». Создаются комиссии и агитационные группы, также проводят учет жителей. Об этом в эфире «Суспільне.Спротив» сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, пишет УНН.

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«Действительно, сегодня они начинают создавать какие-то комиссии, они начинают образовывать агитационные группы, но на самом деле мы понимаем, как это будет происходить. Так же как происходила 10 сентября, когда враг проводил фейковые выборы в какие-то там местные советы, или местные организации. Конечно же их основная цель это снять пропагандистское кино о том, что вроде бы происходило какое-то голосование, вроде бы происходили какие-то выборы. Они сегодня проводят переучет всех жителей, кто проживает на территории временно оккупированного Мелитополя, Бердянска и других населенных пунктов. Но это точно не будет соответствовать действительности», - отметил Федоров.

Детали

Также, по словам мэра, местные жители массово отказываются сотрудничать с рф. Поэтому оккупанты завозят десятки тысяч российских чиновников, учителей, прокуроров, полицейских. Именно из этих людей и будут формировать комиссии. Привозят даже из Дагестана людей, которые едва говорят по-русски.

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Источник: УНН
Теги: оккупация, Запорожье и Запорожская область, война
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