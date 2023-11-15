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Новости: Криминал и ЧП
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СБУ открыла уголовное дело против Ирины Фарион

СБУ открыла уголовное дело против Ирины Фарион

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Служба безопасности Украины начала уголовное производство и уже назначила ряд экспертиз относительно высказываний и публикаций бывшего народного депутата Ирины Фарион, сообщает УНН с ссылкой на СБУ. 

Детали

По материалам следствия, в одном из своих интервью Фарион отметила, что категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами. Это вызвало волну возмущения среди украинских защитников и в обществе в целом.

Кроме того, в своих соцсетях фигурантка опубликовала сообщение со скриншотом сообщения от проукраинского студента с временно оккупированного Крыма, в котором были указаны имя, фамилия и другие персональные данные отправителя. Это стало основанием его преследования со стороны российских спецслужб, указали в СБУ.

Уголовное производство по этим фактам открыто по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);
  • ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему);
  • ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфической или иной корреспонденции, передаваемых средствами связи или через компьютер);
  • ст.182 (нарушение неприкосновенности частной жизни).

Также отмечается, что СБУ инициировало психолого-лингвистическую экспертиза высказываний Ирины Фарион.

Дополнение

Во Львове студенты вышли на митинг с требованием уволить языковеда Ирину Фарион из университета на фоне нескольких громких скандалов с ее участием.

После чего во Львовской политехнике создали экспертную комиссию, которая должна решить вопрос увольнения экс-нардепа и преподавательницы Ирины Фарион из Львовской политехники после скандалов с участием языковеда.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Украина
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