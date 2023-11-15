Секретарь СНБО рассказал, как должны работать Telegram-каналы в Украине

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал об основных принципах безопасного функционирования сети Telegram в Украине, пишет УНН.

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«Главная угроза деятельности определенной группы Telegram-каналов – это анонимность их владельцев и отсутствие какой-либо ответственности за распространение непроверенной, сфальсифицированной и заведомо манипулятивной информации», - написал Алексей Данилов в Facebook.

«Главное требование к деятельности Telegram-каналов, это деанонимизация деятельности и соблюдение в их работе общепринятых журналистских стандартов.

Профилактика угрозы – медиаграмотность и постоянная работа по выявлению и разоблачению фактов дезинформации и манипуляций», - добавил он.

Детали

По словам Данилова, люди, ответственные за распространение информации, которая охватывает и влияет на миллионную аудиторию, должны быть известны, потому что неназванные авторы неоднократно распространяли, например, фотографии результатов работы ПВО, дислокаций военных подразделений и тому подобное. Цена распространения этих данных – жизни украинцев.

Также секретарь СНБО отметил, что российский режим первый начал использовать и создавать Telegram-каналы для манипулирования общественным мнением и достиг в этом незаурядных умений. Спецслужбы рф тщательно маскируются под украинские каналы, имеют громкие патриотические названия, продуцируя ядовитый информационный контент. Поэтому украинцы должны быть медиаграмотными и уметь отличать факты от манипуляций.

Однако «даже оружие врага можно и нужно использовать против него, противопоставляя замаскированному российскому информационному мусору качественный украинский продукт, который имеет авторов и открытую редакционную политику», отметил Данилов.

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