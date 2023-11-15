Избрание генсека НАТО: эстонский премьер Каллас выразила заинтересованность

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила заинтересованность в том, чтобы занять высшую должность в НАТО. Об этом она заявила во время оборонного саммита, организованного POLITICO, передает УНН.

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Выступая на саммите Каллас утвердительно ответила на вопрос о том, хотела бы она, чтобы её кандидатуру рассматривали на эту должность после того, как Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уйдёт в отставку.

В выступлении Каллас выразила убеждение, что Украина победит в усилиях по отражению российского вторжения, поскольку по обе стороны Атлантики растет беспокойство тем, что Украина и россия приближаются к тупику на поле боя. Она отвергла мысль о том, что конфликт зашел в тупик, заявив, что это служит российским интересам, чтобы представить ситуацию на поле боя именно в таком свете.

«Верю, что российских военных можно победить. И Украина может выиграть эту войну», - сказала она.

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