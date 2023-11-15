Заблокировали канал поставки микросхем для "шахедов" из Нидерландов в рф - полиция

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Нидерландах осудили российского предпринимателя, который в обход санкций поставлял в рф микросхемы для дронов-камикадзе. Это стало результатом совместной работы украинской стороны и европейских правоохранителей. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает УНН.

Детали

Во время досудебного расследования полицейские получили в исправном состоянии два дрона, которые россияне используют для обстрелов Украины - Shahed-136 и Mohajer-6. После того, как их разложили на компоненты, следователи установили ряд производителей высокотехнологичной продукции, блоков управления и микросхем из Евросоюза и США, продукция которых попадала в россию для производства ударных дронов вопреки установленным санкциям и ограничениям.

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Всю собранную информацию через офицера связи от Украины в Европоле направили в правоохранительные органы стран Европейского Союза. Первыми на этот запрос откликнулась Служба расследования финансовых преступлений Министерства финансов Королевства Нидерланды. Она, на основе полученных материалов, начала международную операцию “Дрейк”, указывают в полиции.

В рамках операции был проведен комплекс следственных и розыскных действий на территории Украины и Нидерландов, по результатам которых были собраны неопровержимые доказательства в отношении российского предпринимателя, который постоянно проживает на территории Нидерландов, и в течение последних семи месяцев в обход санкций поставляет на территорию рф микросхемы для нужд вооруженных сил и оборонного комплекса россии, отметили в полиции.

Цитата

“Для маскировки своей противоправной деятельности мужчина использовал фиктивные фирмы, зарегистрированные на Мальдивах. На основании собранных доказательств суд города Роттердам вынес фигуранту приговор - полтора года лишения свободы и 200 000 евро штрафа”, - резюмировали в Нацполиции.

В ведомстве добавили, что канал поступления в рф критически важных компонентов для военно-промышленного комплекса для обстрела Украины заблокировали.

Напомним

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз установили, что российские детали в "шахедах" собранных в рф - это простейшие компоненты. Среди сложных компонентов есть, например, двигатель произведенный в Ирландии.