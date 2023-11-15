Германия предложила ООН взять под контроль ситуацию в Газе после окончания войны - СМИ

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Германия предложила, чтобы Организация Объединенных Наций взяла на себя управление сектором Газа после окончания войны между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ, который попал в распоряжение издания, информирует УНН.

Детали

Двухстраничный неофициальный документ с предложение от Германии датирован 21 октября, то есть до решения Израиля начать вторую фазу военной операции против ХАМАС в конце октября.

В документе Берлин, один из самых верных союзников Израиля в ЕС, отмечает, что "цель Израиля - это наша общая цель: никогда больше ХАМАС не должен иметь возможности терроризировать Израиль и его граждан". Но в то же время "ясно, что этих целей трудно достичь только военными средствами... С его радикальной идеологией и повесткой дня невозможно бороться военными средствами".

В документе представлены пять различных сценариев будущего сектора Газы, включая повторную оккупацию Газы Израилем и установление контроля над ней Палестинской автономией или Египтом.

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Сценарий, в котором ООН берет под контроль ситуацию в Газе, также есть в списке. Там говорится, что этот сценарий означает "интернационализацию Газы под эгидой ООН (и региональных партнеров)" с "тщательно организованным переходом" к палестинскому самоуправлению, "в идеале" через выборы "и в сочетании с международной коалицией, обеспечивающей необходимую безопасность".

Документ описывает этот сценарий как тот, что "может предложить политическую перспективу, поскольку ни Палестинская автономия, ни Египет не хотят или не могут взять на себя ответственность, а возвращение к прежнему статусу или повторная оккупация Израилем политически нежелательны".

Однако Берлин также предупредил, что "этот сценарий потребует значительного финансирования, а также создания международной коалиции для участия в решении вопросов безопасности наряду с ООН".

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Отмечается, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала идею ООН, выступая на прошлой неделе перед послами стран ЕС, заявив, что после окончания конфликта мир должен сделать так, чтобы Газа перестала быть убежищем для террористов. Для этого, по словам фон дер Ляйен, "обсуждаются различные идеи о том, как это можно обеспечить, включая международные миротворческие силы под мандатом ООН".

Однако как палестинцы, так и некоторые дипломаты ЕС имеют серьезные сомнения относительно осуществимости этой идеи, а один из высокопоставленных палестинских деятелей в Европе назвал ее "неприемлемой".

Напомним

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ будет контролировать сектор Газа после окончания войны.