Рост ВВП в 2023 году в Украине достигнет 4,8%: Еврокомиссия улучшила прогноз относительно роста украинской экономики

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Еврокомиссия улучшила прогноз, касающийся экономики Украины, в частности рост валового внутреннего продукта (ВВП). Отмечается, что в этом году показатель достигнет 4,8%, что значительно превосходит весенние ожидания. Вместе с тем, рост реального ВВП будет оставаться умеренным в 2024 году. Об этом передает УНН со ссылкой на аналитический материал портала Европейской комиссии.

Детали

Рост ВВП Украины в 2023 году достигнет 4,8%, а не 0,6%, как прогнозировалось в мае. В Европейской комиссии отмечают, что экономические перспективы Украины в значительной степени зависят от хода войны, притока иностранных средств и динамики экспорта. Поэтому, при предположении, что будут созданы условия для восстановления усилий по реконструкции, которые начнутся с начала 2025 года, прогнозируется, что рост реального ВВП будет оставаться умеренным в 2024 году на уровне 3,7%, а затем существенно возрастет до 6,1% в 2025 году.

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Ключевыми драйверами роста станут частное потребление и государственные инвестиции. Вместе с тем, к концу прогнозируемого горизонта, реальный ВВП останется примерно на 20% ниже уровня, который был до февраля 2022 года.

Дополнение

Также согласно данным прогноза Еврокомиссии, с начала 2023 года на рынке труда в стране наблюдаются признаки стабилизации из-за снижения чистого миграционного оттока и частичного возвращения внутренне перемещенных лиц.

Тем не менее, все еще высокий уровень перемещенных лиц за рубежом и в Украине, будет продолжать оказывать давление на рынок труда и способствовать возникновению дисбаланса между рынком труда. Кроме того, будет способствовать возникновению диспропорций между регионами и секторами.

Как следствие, несмотря на прогнозируемое усиление экономического роста, уровень безработицы, как ожидается, останется в Украине высоким на всем прогнозном горизонте, хотя и будет иметь тенденцию к снижению.

Напомним

В Национальном банке Украины предполагают, что по итогам этого года инфляция замедлится до 5,8%, экономика продолжит рост в текущем - почти на 5% - и в следующем годах. Уровень безработицы снизится, но ситуация на рынке труда еще длительное время будет сложной.