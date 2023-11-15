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На оккупированных территориях образовались криминальные этнические группы из завезенных рф мигрантов - ЦНС

На оккупированных территориях образовались криминальные этнические группы из завезенных рф мигрантов - ЦНС

КИЕВ. 15 ноября. УНН. На временно оккупированных территориях растет криминогенная ситуация из-за действий врага. Завезенные россиянами мигранты образовали криминальные этнические группы. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Цитата

«Благодаря завезенным россиянами в Украину мигрантам на ВОТ образовались этнические криминальные группы. Все они традиционно находятся под влиянием фсб, которое традиционно использует криминал для распространения своего контроля», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что на юге Донецкой области новосозданные криминальные группы контролируют оборот оружия, лома, наркотиков и занимаются «крышеванием» пассажирских перевозок.

«Все кураторы завоза преступных элементов в Украину и те, кто занимаются вымогательством на ВОТ, будут нести ответственность после деоккупации региона», - отметили в ЦНС.

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Источник: УНН
Теги: оккупация, война
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