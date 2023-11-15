Вспышки скарлатины в Киеве нет: инфекционисты уверяют, что случаи заболеваний не связаны

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В столице было зафиксировано два случая заболевания скарлатиной, однако Киевский городской центр контроля и профилактики болезней сообщает, что они между собой не связаны, а значит вспышки в столице нет, передает УНН.

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«За прошедшую неделю в городе Киеве было зарегистрировано 2 случая заболевания скарлатиной, которые произошли в Дарницком районе столицы среди школьников. Оба случая не связаны между собой и являются характерными среди заболеваний, которые ежегодно регистрируют во время эпидсезона», - говорится в сообщении.

Детали

За предыдущие 10 месяцев в столице зарегистрировано 375 случаев заболеваний скарлатины, из них только двое – взрослые люди.

Сейчас школьные классы в которых учились заболевшие дети переведены на дистанционное обучение. Специалисты ЦКПХ проводят эпидрасследование случаев. В частности обзор круга контактных лиц и информирование учебных заведений о необходимых противоэпидемических мероприятий.

Справочно

Скарлатина передается воздушно-капельным путем. Капли формируются во время кашля, чихания и даже разговора больного. Чтобы минимизировать риск заражения стоит заботиться об иммунитете, в частности качественно питаться, чтобы получать все необходимые витамины. Также соблюдать личную гигиену и осуществлять проветривание и влажную уборку помещения, в котором находятся дети и взрослые.

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