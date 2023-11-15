Государственные СМИ Китая изменили тон в отношении США накануне встречи лидеров - AP

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В преддверии долгожданной встречи в среду между президентом США Джо Байденом и китайским лидером Си Цзиньпином китайские государственные СМИ изменили тон в отношении США с менее негативным освещением, призывами к возвращению к более теплым связям и рассказами об американцах, которые имеют положительные связи со страной, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Такая ситуация последовала за несколькими годами беспрецедентной напряженности между двумя странами по таким вопросам, как торговля и технологии, статус Тайваня и Гонконга и происхождение COVID-19.

Китайские СМИ сосредоточили внимание на недавнем визите членов Филадельфийского оркестра, приуроченном к 50-летию его исторической поездки в Китай, которая помогла наладить зарождавшиеся тогда американо-китайские связи, а также на еще одном визите членов группы Flying Tigers - американских военных летчиков, которые помогали Китаю бороться с Японией во Второй мировой войне, указывает издание.

"Китайский народ никогда не забудет старого друга, и это важное послание, которое мы хотим послать американскому народу", - сообщила в среду официальная газета Коммунистической партии People's Daily в своем зарубежном издании.

В последние дни официальное информационное агентство Xinhua, как указано, опубликовало серию из пяти частей об отношениях США и Китая, в которой содержится призыв к странам «идти навстречу друг другу» и «работать вместе, чтобы вернуться на путь здорового и стабильного развития».

Но там также был призыв к США выполнить договоренности, достигнутые Байденом и Си Цзиньпином во время их встречи на Бали в ноябре прошлого года, отмечает издание.

"Только если мы вернемся к Бали, мы сможем с нетерпением ждать Сан-Франциско", - говорится в сообщении.

Два лидера договорились на Бали о сферах сотрудничества, включая борьбу с изменением климата и поддержку глобальной финансовой, медицинской и продовольственной стабильности. Китай заявляет, что США отклонились от своих обещаний «не искать новой холодной войны», «уважать китайскую систему» и «не противостоять Китаю посредством укрепления своих отношений с союзниками».

«Только при хорошем регулировании американо-китайских отношений можно повысить благосостояние двух народов, способствовать прогрессу человеческого общества и внести вклад в мирное развитие во всём мире», - говорится в сообщении People's Daily в среду.

Даже националистическая и конфронтационная газета Global Times в своей статье в среду призвала две страны к сотрудничеству.

Дополнение

Как отмечает издание, публикации в государственных СМИ широко рассматриваются как отражение официальной политики.

И в последние годы китайские государственные СМИ часто уделяли большое внимание негативному освещению Соединенных Штатов.

Критическое освещение событий в США и других западных странах направлено на то, чтобы показать, насколько хорошо по сравнению с ними обстоят дела в Китае, сказал Дэвид Бандурски, исполнительный директор независимого China Media Project.

Новые формулировки о сотрудничестве с США в государственных СМИ отражает то, что Китай говорил в последние месяцы, работая над исправлением напряженных отношений с Австралией и некоторыми европейскими странами, сказал Бандурски.

Несмотря на изменение тона, мало кто ожидает существенных изменений в общем направлении отношений между двумя странами, пишет издание.

"Фундаментальных изменений нет, они отметили вас как конкурента", - сказал Сима Нан, комментатор по международным делам с более чем 3 миллионами подписчиков в Weibo, популярном приложении для социальных сетей.