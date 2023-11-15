На Херсонщине вдоль Днепра враг глушит мобильную связь и интернет

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Российские оккупанты в ряде населенных пунктов вдоль Днепра в Херсонской области глушат мобильную связь и интернет Об этом заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, сообщает УНН.

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«Последнюю неделю фиксируем, что в отдельных населенных пунктах, расположенных вдоль Днепра, враг активно применяет глушилки для подавления мобильной связи и мобильного интернета. В части населенных пунктов отсутствует даже электричество», - написал Соболевский в Telegram.

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Также россияне на временно оккупированной Херсонщине ограничивают доступ украинцев к медицинским услугам. Ощутимый дефицит лекарств, некоторые медицинские препараты просто невозможно уже купить.

Также Соболевский отметил, что отдельное беспокойство вызывает отсутствие подготовки к старту отопительного сезона. В 15 км зоне от Днепра оккупанты вообще заявили, что запуск котельных не состоится.

«В других населенных пунктах системной подготовки к запуску отопления - не видим», - отметил Соболевский.

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ВСУ уверенно движутся в сторону временно оккупированного Крыма и уже захватили плацдарм на левом берегу Днепра.

На левобережье Херсонщины Силы обороны оттесняют россиян на линии от 3 до 8 километров от русла Днепра.