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Биржа Благотворительности "ДоброДій" помогла собрать средства на медицинское оснащение для "Госпитальеров"

Биржа Благотворительности "ДоброДій" помогла собрать средства на медицинское оснащение для "Госпитальеров"

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Биржа Благотворительности “ДоброДій” в качестве оператора благотворительной помощи присоединилась к сбору известной украинской альпинистки Антонины Самойловой, которая уже дважды покорила Эверест, на медицинское оснащение для медицинского батальона “Госпитальеры”. Об этом УНН сообщила руководитель Биржи Лолита Кузина.

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“Благодаря благотворительному гастро-ужину от украинской альпинистки Антонины Самойловой медицинский батальон „Госпитальеры“ получил медицинское оснащение для оборудования эвакуационных экипажей в зоне боевых действий. Эта героическая женщина дважды покорила Эверест и стала первой украинской альпинисткой, которая поднялась на гору Манаслу. Поскольку альпинистка попыталась совершить бескислородное восхождение на Манаслу, она понимает тяжесть и опасность отсутствия кислорода. И именно поэтому она хотела помочь с приобретением концентраторов кислорода и портативного нагревателя крови для военных медиков”, — отметила Лолита Кузина.

По словам руководителя Биржи, “ДоброДій” также всегда поддерживает военных и уделяет их потребностям особое внимание все время своего существования. Особенно актуальным это направление работы стало с началом полномасштабной военной агрессии рф.

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Лолита Кузина добавила, что соорганизаторами мероприятия также выступили PR-агентство PRoector и ресторан “Веранда на Днепре”. По итогам мероприятия были собраны средства для приобретения двух концентраторов кислорода OLV-10 и портативного нагревателя крови и жидкостей MEQU общей стоимостью в 193 тыс. грн.

Руководитель Биржи Благотворительности отметила, что это уже вторая успешная коллаборация Биржи Благотворительности “ДоброДій” с Антониной Самойловой. Ее первый благотворительный гастро-ужин собрал 210 тыс. грн, благодаря чему было приобретено оснащение для 93-й отдельной механизированной бригады “Холодный Яр”. Тогда защитники получили 2 квадрокоптера DJI Mavic 3 Pro, современный планшет и емкий носитель для хранения информации.

Справка

Биржа Благотворительности “ДоброДій” основана сестрами Юлией и Еленой Соседками 1 августа 2014 года в Днепре. Уже в 2018 году “ДоброДій” вошла в тройку лучших благотворительных организаций Украины и получила диплом Национального конкурса “Благотворительная Украина-2018”. В 2020 и 2022 годах Биржа получила 2 призовые места в Национальном конкурсе “Благотворительная Украина-2020” и 2-е место в номинации “Платформа добра”. Кроме того, в 2022 году ББ вошла в престижный рейтинг “Топ 100 публичных транспарентных благотворительных организаций Украины (по результатам деятельности в 2022 году)”.

Как отмечала соучредитель Биржи Благотворительности “ДоброДій” Елена Соседка по поводу алгоритма работы организации, благодаря сотрудничеству с бизнесом, в отличие от традиционного “пассивного” перманентного фандрейзинга на конкретные нужды, благотворительные фонды могут реализовывать масштабные проекты в более короткие сроки. В итоге это дает общий качественный и эффективный результат.

“Все 9 лет „ДоброДій“ для меня — это не о благотворительности в привычном понимании этого слова. Это о внутренних наших потребностях здесь и сейчас делать то, что необходимо тем, кто больше всего нуждается в помощи и поддержке”, - говорит она.

Источник: УНН
Теги: Украина, благотворительность
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