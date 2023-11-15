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Комплексы автофиксации ПДД с начала года выявили более 2 млн нарушений - патрульная полиция

Комплексы автофиксации ПДД с начала года выявили более 2 млн нарушений - патрульная полиция

КИЕВ. 15 ноября. УНН. За 10 месяцев в автоматическом режиме зафиксировано более 2 млн административных правонарушений ПДД. Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции НП Украины Алексей Билошицкий в Facebook, пишет УНН.

Цитата

«10 месяцев работы комплексов автоматической фиксации ПДД, 2 164 101 постановление, из которых оплачено 1 942 825, то есть 90%, - на сумму 399 807 873 грн», - написал Алексей Билошицкий.

Дополнение

Билошицкий напомнил, что с помощью официальных сервисов можно легко выполнить поиск постановлений за нарушения на дорогах. Также там можно оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений. Кроме этого, приложения имеют актуальную информацию о размещении на карте комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.

Напомним

На официальных ресурсах МВД Украины возобновлена возможность оплаты онлайн за административные нарушения правил дорожного движения, зафиксированных комплексами автоматической фиксации.

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Источник: УНН
Теги: дорога, штраф, патрульная полиция, ПДД, водитель
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