Взяли с собой найденные ручные гранаты: на Харьковщине в результате взрыва авто погиб мужчина

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Харьковской области недалеко от села Григорьевка двое мужчин взяли с собой в авто ручные гранаты, из-за которых произошел взрыв. Один из мужчин погиб. Об этом сообщило главное управление Национальной полиции в Харьковской области, пишет УНН.

Детали

Вчера около 14:40 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что недалеко от села Григорьевка Барвенковской территориальной громады произошел взрыв автомобиля.

Предварительно установлено, что двое мужчин нашли четыре ручные гранаты РГО, которые перенесли с собой в автомобиль. Боеприпасы сдетонировали из-за чего 33-летний местный житель скончался на месте, а другого 35-летнего доставили в местную больницу.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «несчастный случай». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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