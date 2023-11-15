В Украине создали новый механизм страхования судов от военных рисков

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Кабинет министров Украины создал новый механизм страхования судов от военных рисков, который возвращает стабильность судоходства и безопасность морских перевозок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

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«Кабинет министров Украины создал новый механизм страхования судов от военных рисков. Он позволит значительно снизить действующие страховые взносы для перевозчиков, которые экспортируют и импортируют в Украину морем. Соответствующее решение, которое открывает дорогу для сотрудничества с британскими перестраховочными компаниями, было принято на заседании Правительства 14 ноября 2023 года», - говорится в сообщении.

Детали

Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что страхование кораблей стало возможным благодаря сотрудничеству с ведущими британскими компаниями в сфере перестрахования - Marsh McLennan и андеррайтерами Lloyd’s of London через запуск механизма Unity Facility. Общий объем покрытия по этой программе составляет 50 млн долларов.

«Это решение, прежде всего, положительно повлияет на работу зернотрейдеров. Новый механизм позволит удешевить стоимость страхования зерна примерно на 2,5 процентных пункта от стоимости страхового тарифа, что в свою очередь позволит зернотрейдерам сэкономить около 100-140 грн на одной тонне груза, а в целом сельскохозяйственным товаропроизводителям это дополнительно принесет до 4,0 млрд грн», - отметила Свириденко.

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По ее словам, эти средства будут направлены аграриям, как в виде увеличения цены приобретения, так и на дополнительную закупку. Увеличение объемов украинского экспорта морским путем должно способствовать дополнительному росту украинской экономики.

«После выхода россии из «зернового соглашения» немало грузовых судов оказались в ловушке. Принятое Правительством решение позволит гарантировать безопасность судоходства, будет способствовать стабильности морских перевозок, а также обеспечит устойчивый экспорт украинской продукции через порты Украины», - резюмировала Свириденко.

Справочно

В 2023-2024 маркетинговом году по прогнозным расчетам планируется экспортировать около 50,7 млн тонн зерна. По состоянию на 18.10.2023 вывезено 7,9 млн тонн зерна, из них – 70% морским путем.