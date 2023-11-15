В Бразилии зарегистрировали рекордную жару: 58,5 градуса

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Во вторник в Рио-де-Жанейро в Бразилии был побит новый рекорд жары. По данным местных метеорологических служб, воздух накануне прогрелся до 58,5 градуса по Цельсию, что стало самым высоким показателем, зафиксированным в этом городе за многие годы метеонаблюдений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный институт метеорологии (Inmet).

Детали

Зафиксированная рекордная жара в 58,5 градусов Цельсия (°C) является самым высоким показателем с тех пор, как бразильская станция метеослужбы Alerta Rio начала проводить измерения температуры в Рио-де-Жанейро.

Метеорологи сообщают, что две другие самые высокие температуры в 2023 году составляли 58,3°C, 17 февраля и 58°C, 4 февраля.

По данным оператора национальной электроэнергетической системы Бразилии, нынешняя волна жары привела к историческому рекорду потребления электроэнергии, пик которого превысил 100 000 мегаватт на этой неделе, пишут СМИ.

Ожидается, что сильная жара, о которой сообщается преимущественно на юго-востоке и центральном западе Бразилии, будет продолжаться в течение недели. Кроме того, как сообщается, отсутствие облаков на небе дополнительно усиливает опасность из-за влияния солнечной радиации.

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Специалисты отмечают, что волна жары пришла в то время года, когда обычно в Бразилии устанавливается сезон дождей, и когда облака действуют как своеобразный регулятор температуры.

По словам Анете Фернандес, метеоролога из Национального метеорологического института (Inmet), отсутствие этой защиты усиливает последствия явления.

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«Когда у нас не хватает дождя в это время года, которое мы называем веранико, отсутствие облаков способствует высокому радиационному излучению на поверхности, что и происходит сейчас. Поэтому температура сильно повышается», – объяснила метеоролог.

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