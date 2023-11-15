путин хочет, чтобы мир забыл об Украине, но этого не будет - Штайнмайер

КИЕВ. 15 ноября. УНН. президент россии владимир путин рассчитывает, что мир на фоне войны на Ближнем Востоке забудет об Украине. Однако Германия не сделает путину такую услугу. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, пишет Bild, информирует УНН.

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"Расчет путина заключается в том, что мир должен забыть об Украине. Германия не должна и не будет оказывать российскому президенту такую услугу", - подчеркнул он.

По его словам, Украина особенно нуждается в поддержке сейчас, когда война идет и на Ближнем Востоке.

Дополнение

Накануне Германия передала Украине новый пакет военной помощи, который включает танки Leopard 1A5, гусеничные вездеходы, разведывательные беспилотные комплексы и другое вооружение.

Кроме того, сообщалось, что Германия удваивает военную помощь Украине в следующем году. Вместо четырех миллиардов евро ФРГ передаст помощи Киеву на восемь миллиардов евро.