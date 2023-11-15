"Семена для будущего": итоги образовательной программы от Huawei в Украине

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В понедельник, 13 ноября, завершилась программа «Семена для будущего» (Seeds for the Future) в Украине, которую ежегодно организует компания «Хуавэй Украина» совместно с партнерами, передает УНН.

Детали

Событие длилось восемь дней и собрало лучших украинских студентов и выпускников вузов, которые получили новые знания и навыки от ведущих экспертов отрасли ИКТ, после чего презентовали собственные командные проекты. Лучшие команды примут участие в международном конкурсе Tech4Good Startup Sprint, где сразятся за денежный приз в размере 100 000 долларов США на реализацию стартапов для стимулирования устойчивого развития мира.

«Huawei очень ценит многолетнюю дружбу с украинскими университетами. Вместе мы достигнем общей цели — построения сильной взаимоподключенной Украины с развитым сектором ИКТ. Программа «Семена для будущего» является одной из наших главных инвестиций в следующие поколения. Она помогает объединить специалистов ИКТ и студентов, взаимодействие которых стимулирует развитие различных секторов и способствует изучению новых возможностей», — сказал Тони Цао, заместитель директора «Хуавэй Украина».

В рамках программы «Семена для будущего» все участники получили качественные знания в сфере ИКТ, приняли участие в мастер-классах по лидерству, трудоустройству, предпринимательству, устойчивому развитию и ознакомились с отраслевыми тенденциями в сферах телекоммуникаций, цифровой трансформации, искусственного интеллекта, энергетики, инноваций и т.д. К тому же студенты получили навыки самопрезентации благодаря современным технологиям, что поможет им улучшить конкурентоспособность на рынке для дальнейшего трудоустройства.

После завершения учебной части от ведущих украинских и международных экспертов отрасли ИКТ студенты были разделены на три команды по семь участников. В финале они представили свои проекты будущих стартапов, призванных решить важные социальные и экологические проблемы.

1. Дроны для сбора нефти с поверхности воды. Участники первой команды разработали экологический проект, предусматривающий применение дронов для очистки поверхности воды от нефти. Это менее затратно, чем использование лодок, очищающих воду от нефти. К тому же такие дроны могут покрывать большую площадь, что обеспечивает более эффективную очистку.

2. Новая система безопасности и диагностики работы на предприятиях. По прогнозам участников второй команды, новейшая целостная система будет применять уже имеющиеся данные, которые до сих пор собираются и обрабатываются вручную, что затратно и малоэффективно. Такая система будет разрабатываться в течение 10 лет, однако ее отдельные элементы будут патентоваться и внедряться постепенно, что откроет новые возможности работы.

3. Робот-помощник для детей с инвалидностью. Эта роботизированная система от третьей команды позволит следить за приемом таблеток и жидкостей, употребление которых необходимо в течение дня. Также она поддерживает функции, позволяющие развлечь и занять ребенка, что значительно упрощает быт родителей или опекунов детей с инвалидностью.

На церемонии закрытия «Семена для будущего» выступили уважаемые гости, среди которых представители Верховной Рады, Кабинета Министров Украины, а также других министерств и центральных органов исполнительной власти, университетов, представители бизнеса, СМИ и отраслевых ассоциаций.

«Локальный рынок ИКТ растет, а вместе с ним растут его возможности и потребности. Мы очень благодарны компании Huawei и всем причастным к программе «Семена для будущего». Благодаря их поддержке наши студенты имеют возможность получать самую актуальную информацию из мира ИКТ и создавать инновационные возможности нашего устойчивого и интеллектуального будущего», — прокомментировал Владимир Толубко, ректор Государственного университета информационно-коммуникационных технологий.

Кроме того, с 2023 года лучшие выпускники «Семена для будущего» смогут стать участниками программы амбассадоров. Они будут представлять программу на различных информационных платформах и мероприятиях, а также получат доступ к образовательным онлайн-событиям в сообществе Huawei Seeds for the Future LinkedIn Group.

«Наше будущее в наших руках. И мы должны приложить все усилия, чтобы сделать его более безопасным и устойчивым. Уже сейчас мы должны заложить фундамент для дальнейшего развития стран, где ведущую роль играют информационно-коммуникационные технологии и инновационные решения. Я очень рад, что у нашей молодежи есть возможность получать знания от ведущих специалистов отрасли, а вместе с тем и возможность трудоустройства в лучших компаниях и формирования более умного мира, где все взаимосвязано», — отметил Александр Федиенко, народный депутат ВРУ.

«Семена для будущего» — всемирная образовательная программа Huawei, в которой принимают участие лучшие студенты ведущих университетов для обучения в сферах 5G, облачных вычислений, кибербезопасности, digital power и т.д. После завершения курсов они получают соответствующие сертификаты и возможность прохождения оплачиваемой стажировки в компании при условии успешной сдачи экзаменов. Более подробную информацию о программе можно узнать по ссылке: www.seedsforthefuture.com.ua.