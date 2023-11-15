В ЕС представили 12-й пакет санкций против рф

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель совместно с Еврокомиссией внес предложения по 12-му пакету санкций против рф, сообщили в пресс-службе Европейской службы внешних связей (EEAS), пишет УНН.

Детали

"В соответствии с решением Евросовета в октябре о дальнейшем ослаблении способности россии продолжать агрессию против Украины, Верховный представитель вместе с Комиссией представили вчера вечером Совету ЕС предложение по 12-му пакету санкций", - говорится в сообщении.

Боррель, как указано, предлагает ввести санкции еще в отношении более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины.

Верховный представитель вместе с Еврокомиссией, как сообщается, также предлагает принять новые запреты на импорт и экспорт, а также действия по более жестким мерам по потолку цен на нефть и противодействию обхода санкций ЕС.

Предложения о включении в санкционный список, как отмечается, включают представителей российского военного, оборонного и IT-сектора, а также других важных экономических операторов.

Предлагаемые меры направлены против тех, кто организовал недавние незаконные так называемые «выборы» на временно оккупированных россией территориях Украины, тех, кто несет ответственность за принудительное «перевоспитание» украинских детей, а также лиц, распространяющих дезинформацию и пропаганду в поддержку агрессивной войны россии против Украины, отметили в EEAS.

Предложения направлены на укрепление системы санкций в целом, добавили в евроинституте.

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Дополнение

Пакеты санкций являются частью стратегии ЕС по реагированию на незаконную войну рф против Украины, а также мер, направленных на поддержку Украины в политическом, экономическом и военном отношениях. Политика ЕС как и раньше направлена на усиление давления на россию, чтобы она прекратила неоднократные нарушения Устава ООН и международного права и повысила цену этих нарушений для российской военной машины, указали в EEAS.