В Одесской области построят семь мусороперерабатывающих заводов: Кипер и Стрелец подписали меморандум

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сегодня глава Одесской ОГА Олег Кипер и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец подписали меморандум о строительстве семи мусороперерабатывающих заводов в Одесской области. Об этом Кипер сообщил в своем tg-канале, передает УНН.

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«Ежегодно в нашем регионе образуется около миллиона бытовых отходов, которые мешают местным жителям и негативно влияют на общее состояние экологии. Сейчас определено 7 мест размещения предприятий: Авангард, Южное, Знамянка, Арциз, Подольск, Сафьяны, Молога. Общая мощность семи модулей составит 1,1 млн тонн в год.

Участки определены с учетом оптимального логистического подхода в радиусе не более 70 км», - сообщил Кипер.

Он добавил, что новые модули для переработки отходов со временем позволят Одесской области отказаться от привычного складирования мусора на свалках.

«К проектированию и строительству будут привлечены иностранные доноры. Общая стоимость семи предприятий около 250 млн евро. На каждом модуле, в зависимости от его мощности, будет создано от 50 до 150 новых рабочих мест», - информирует глава ОВА.

Кипер добавил, что при условии слаженной работы и достаточного финансирования, такую инфраструктуру Одесская область сможет получить уже через полтора года.

Напомним

Ранее Кипер обещал разобраться с опасными отходами в Одесской области.

Таким образом Кипер отреагировал на обращение местных громад Одесской области с просьбой утилизировать опасные отходы вблизи Хаджибейского лимана. Речь идет о бункере со 147 тоннами яда, который почти под открытым небом хранится там уже 45 лет.