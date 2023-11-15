Армия рф ночью ударила по Торецку: в МВД показали видео ликвидации пожара

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Российские террористы в ночь на 15 ноября обстреляли город Торецк, Донецкой области. В результате обстрела произошел пожар на территории частного дома, площадью 100 кв. м, который ликвидировали спасатели. Министерство внутренних дел опубликовало видео ликвидации пожара, передает УНН.

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«Торецк. Сегодня ночью оккупанты в очередной раз обстреляли город. В результате атаки загорелся частный жилой дом. Пожарные ликвидировали пожар на площади 100 кв. м», - говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

Ранее УНН сообщал, что российские войска ночью нанесли ракетный удар по Селидово в Донецкой области, попали по многоэтажке, есть одна погибшая, под завалами еще может быть по меньшей мере один человек.

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