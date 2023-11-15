В ВР создадут группу для разработки Закона о лоббизме

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Парламенте создадут рабочую группу, которая будет нарабатывать новый законопроект о лоббизме. Это необходимо, чтобы разграничить понятия адвокации и лоббирования. Об этом в эфире телеканала Рада рассказала член Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова, передает УНН.

Цитата

“В развитых странах есть разница между адвокацией и лоббированием. Потому что, то чем занимаются общественные активисты это адвокатирование. Это не работа за деньги, когда ты лоббируешь определенные преференции определенным кругам людей или определенному бизнесу, а это изменения, которые адвокатируются в государстве для улучшения работы государства. Если мы посмотрим на общественных активистов, что они адвокатируют? Создание антикоррупционных органов, усиление публично-общественного контроля за теми же органами. Что мы видим, что делают лоббисты? Лоббируют снижение налогообложения на сигареты и алкоголь. Или определенные преференции для определенного бизнеса, чтобы они платить меньшие налоги. ... Эти вещи можно развести, но нужно вводить ответственность”, — раз’разъяснила Устинова необходимость наработки нового законопроекта.

Детали

Устинова отметила, что рабочую группу, которая будет разрабатывать законопроект о лоббизме должен возглавить Руслан Стефанчук.

Проект этого закона уже фактически написан НАПК, и его должны были уже передать на рассмотрение парламента. Однако, согласно существующему документу все вопросы по лоббизму должны контролироваться НАПК. Украинские партнеры категорически не согласны с такой идеей.

К тому же в законе не прописаны пункты, которые должны урегулировать вопросы общественных активистов. Поэтому рабочая группа ВР возьмет документ на доработку, чтобы привести его в порядок.

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Напомним

В начале ноября, во время визита Президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине идет разработка законопроекта о лоббизме. Зеленский отметил, что Украина реализовала рекомендации необходимые для начала переговоров о членстве в ЕС.