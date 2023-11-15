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В "Киевзеленстрое" второй раз за месяц правоохранители проводят обыски

В "Киевзеленстрое" второй раз за месяц правоохранители проводят обыски

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Правоохранители проводят обыски в служебных помещениях КО «Киевзеленстрой», относительно деятельности подрядных организаций. Об этом сообщает Киевская городская администрация, пишет УНН.

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«Сегодня, 15 ноября, сотрудники Дарницкого управления полиции ГУНП в городе Киеве проводят обыски в служебных помещениях КО «Киевзеленстрой», - говорится в сообщении.

Отмечается, что КО «Киевзеленстрой» предоставляет все необходимые имеющиеся документы и всячески способствует полному и всестороннему расследованию в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке

Дополнение

Как писал УНН, 1 ноября сотрудники прокуратуры уже проводили обыски в служебных помещениях КО «Киевзеленстрой» относительно деятельности подрядных организаций. 

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Источник: УНН
Теги: Киев, обыск, Украина
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