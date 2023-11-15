В Германии суд нанес удар по бюджету правительства Шольца на 60 млрд евро

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Правительство Германии в среду заморозило основные обязательства по расходам, направленным на экологические инициативы и поддержку промышленности, после того, как решение конституционного суда страны о неиспользованных фондах на чрезвычайные меры по борьбе с пандемией проделало дыру в его финансах на сумму 60 миллиардов евро (65 миллиардов долларов), пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Это решение внесло беспорядок в бюджетные переговоры, проходящие на этой неделе в рамках трехсторонней правящей коалиции канцлера Олафа Шольца, популярность которой резко упала, на фоне того, как крупнейшая экономика Европы балансирует на пороге новой рецессии, отмечает издание.

Решение конституционного суда, принятое в среду, может также создать прецедент для бюджетных мер реагирования на будущие кризисы.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что принятое в среду решение будет иметь далеко идущие последствия для правительственного Фонда климата и трансформации (KTF), но его коалиция будет искать другие источники финансирования.

"Мы сейчас быстро пересмотрим экономический план, внесем необходимые изменения и примем новые", - сказал он в социальных сетях.

Тем временем министр финансов ФРГ Кристиан Линднер сказал, что это решение может повлиять на федеральный бюджет и бюджеты земель, но правительство будет уважать это решение и не будет прерывать процесс окончательного согласования бюджета на 2024 год.

60 миллиардов евро было выделено на такие инициативы, как повышение энергоэффективности зданий и субсидирование производства возобновляемой электроэнергии и чипов, а также на поддержку энергоемких компаний.

Линднер заявил, что меры по продвижению энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии в строительном секторе будут исключены из того, что попадает под замораживание.

Но он может столкнуться с растущими призывами внутри коалиции снова приостановить действие конституционно закрепленного "долгового тормоза" Германии, что он до сих пор исключал, наряду с повышением налогов, указывает издание.

Дополнение

Левоцентристские социал-демократы (СДПГ) Шольца, сторонники расходов "зеленые" во главе с министром экономики Робертом Хабеком и финансово осторожные Свободные демократы (СвДП) Линднера договорились в декабре 2021 года перевести собранное для помощи стране в борьбе с COVID-19 в климатический фонд. Этот шаг – с помощью второго дополнительного закона о бюджете 2021 года, который задним числом внес поправки в закон о бюджете на 2021 год – позволил партиям максимально использовать временную остановку ограничений на заимствования, предусмотренную конституцией.

Конституционный суд постановил, что второй закон о дополнительном бюджете несовместим с "долговым тормозом", закрепленным в основном законе Германии, и поэтому является недействительным. "Долговой тормоз" ограничивает дефицит государственного бюджета Германии на уровне 0,35% ВВП.

"Решение суда имеет далеко идущие последствия для налогово-бюджетной политики Германии. В ближайшие годы федеральные бюджеты столкнутся со значительными ограничениями с точки зрения расходов на государственную поддержку декарбонизации", - заявил Клеменс Фюст, президент экономического института Ifo.

Бюджет Германии на 2024 год и финансовые планы на период до 2027 года должны быть окончательно согласованы в пятницу, на фоне того, как Германия ограничивает расходы, которые выросли в ответ на COVID-19 и войну в Украине.

Хабек ранее предупреждал, что негативное решение "выбьет ковер из-под ног" планов правительства по стабилизации экономики.

Фридрих Мерц, главная оппозиционная партия которого Христианско-демократический союз возбудила иск против правительства, сказал, что это решение остановило то, что он назвал "менталитетом самообслуживания" правительства, и усилило "долговой тормоз".