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В Греции задержали мужчину, который воровал деньги Минобороны по военным контрактам — Офис Генпрокурора

В Греции задержали мужчину, который воровал деньги Минобороны по военным контрактам — Офис Генпрокурора

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Греции задержан подозреваемый в хищении средств Минобороны. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Цитата

“13 ноября в Афинах компетентные органы Греции задержали гражданина Украины, которого подозревают в незаконном завладении бюджетными средствами в размере 43 млн гривен”, — говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, подозреваемый в сговоре с другими лицами завладел средствами, которые были переданы в качестве предварительной оплаты по договорам, заключенным с Министерством обороны Украины на закупку товаров военного назначения. Эти средства были перечислены на счета физических лиц-предпринимателей за якобы оказание работ и услуг. Преступление было совершено в период со 2 марта по 10 мая 2022 года. В то время подозреваемый находился в должности директора компании.

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12 июля 2022 года ему сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом "путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением и распоряжения имуществом, полученным преступным путем, совершенные в особо крупном размере организованной группой" (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

6 ноября 2023 года прокуроры направили в компетентные органы Греции запрос на задержание и временный арест указанного лица. Также в рамках сотрудничества с Интерполом был направлен запрос на публикацию Красного оповещения. В результате, подозреваемый был задержан и временно арестован по решению Апелляционного суда Афин.

Сейчас готовятся все необходимые документы для направления запроса о выдаче указанного лица украинской стороне для привлечения к уголовной ответственности.

Источник: УНН
Теги: Офис Генпрокурора, Минобороны, Украина, военная помощь, Греция, военные
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