От молодежных пространств до спортивных площадок и зон отдыха: за осень 100 подростков воплотили 20 важных проектов в своих громадах

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В пятницу, 10 ноября, в Черкассах состоялся Молодежный форум. В ходе мероприятия были представлены результаты общественных проектов, реализованных молодыми украинцами в рамках проекта «Молодежь - громаде», передает корреспондент УНН.

Детали

Так, в рамках проекта в течение осени этого года 100 молодых украинцев в возрасте 14-17 лет реализовали в своих городах и селах различные общественные проекты: от молодежных пространств, развивающих проектов до спортивных площадок и зон отдыха. 20 проектов подростки воплощали в Черкасской, Львовской, Киевской и Винницкой областях. На реализацию идей они получили гранты по 40 тыс. грн каждый.

В ходе форума подростки обменялись опытом воплощения важных проектов в громадах между собой, пообщались с представителями правительства, благотворительными организациями, руководителем Украинского молодежного фонда, работа которого стартовала в сентябре 2023 года.

Проект «Молодежь - громаде» появился в результате сотрудничества благотворителей. Он внедряется Благотворительным фондом «МХП-Громаді» при поддержке проекта ПРООН «Поддержка гражданского общества и молодежи», реализуемого при финансировании Министерства иностранных дел Дании.

«Изменения в регионах не происходят сами по себе. Их реализуют люди: активисты, госслужащие, учителя, молодежь и др. Учитывая, что Украина сегодня проходит этап взросления общества, важно воспитывать современную молодежь уже сейчас. Это означает учить умению брать на себя ответственность, понимать запросы и результаты от любой деятельности, видеть возможности и инструменты для воплощения идей, а не жить по принципу “лучше хуже, но стабильность», – объясняет директор Благотворительного фонда «МХП-Громаді» Татьяна Волочай.

Современные подростки – 14-17 лет – уже через несколько лет будут отстраивать Украину. Поэтому сегодня важно продемонстрировать им путь, с помощью которого они смогут развиваться сами, развивать свои населенные пункты, собственные бизнесы и в целом государство.

«Молодые люди 14-35 лет играют чрезвычайно важную роль в восстановлении Украины, формировании национальной идентичности и развитии гражданского общества. Именно поэтому Программа развития ООН в Украине считает молодежь агентами изменений современности. Поскольку Благотворительный фонд «МХП-Громаді» поддерживает молодежные инициативы и способствует развитию волонтерской деятельности и в небольших городах и селах, мы поняли, что фокус и приоритеты в нашей работе громаде. Видим, что усиление с нашей стороны молодежного проактивного комьюнити в громадах способно вселить веру молодых людей в то, что каждый из них может менять страну уже сейчас, генерируя идеи и объединяя вокруг этого свое сообщество», - рассказала аналитик по вопросам развития молодежи ПРООН в Украине София Пышнева.

Суть проекта была в том, чтобы сначала научить 20 команд подростков проектному менеджменту, коммуникации и питчингу проектных заявок. Поэтому летом у 100 участников проекта были многодневные тренинги с ведущими экспертами, которые объясняли, как формировать идею, писать заявку, организовывать команду, привлекать местную власть, отчитываться и тому подобное.

Также во время обучения молодежь провела опрос 2411 жителей/жительниц своих городов и сел, а также проинтервьюировала 69 руководителей/руководительниц громад и ответственных лиц за реализацию молодежной политики.

На основе этих выводов ребята определили основные проблемы в своей громаде и предложили пути для их решения через собственные проекты. 20 из них поддержали Благотворительный фонд «МХП-Громаді» и проект ПРООН «Поддержка гражданского общества и молодежи», выделив по 40 тыс. грн на каждый проект.

В результате небольшие громады получили современные молодежные хабы, где молодежь устраивает показы кинофильмов, творческие вечера и обсуждение книг; креативные спортивные и шахматные площадки, зоны отдыха, мобильные кинозалы и тренинги по сексуальному образованию молодежи.

Детали - в сюжете УНН.

Справка

Проект «Молодежь — громаде» внедряется Благотворительным фондом «МХП-Громаді» при поддержке проекта ПРООН «Поддержка гражданского общества и молодежи», реализуемого при финансировании Министерства иностранных дел Дании.

Благотворительный фонд «МХП-Громаді» – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — восстановление и развитие громад. География деятельности насчитывает 15 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

ПРООН является глобальным учреждением Организации Объединенных Наций в области развития, которое поддерживает стратегические инициативы по развитию потенциала, направленные на устойчивое человеческое развитие и рост, пользу от которого получат все. Путем налаживания партнерства с национальными, региональными и местными органами власти, гражданским обществом и частным сектором ПРООН оказывает поддержку Украине в ее усилиях по искоренению бедности, повышению потенциала населения, обеспечению равного доступа к результатам развития, сохранению окружающей среды и содействию демократическому управлению.