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Грета Тунберг отрицает нарушение общественного порядка после ареста в Лондоне

Грета Тунберг отрицает нарушение общественного порядка после ареста в Лондоне

Грета Тунберг

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Шведская активистка Грета Тунберг в среду отрицала нарушение общественного порядка после того, как ее арестовали на демонстрации против энергетической промышленности в центре Лондона, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

20-летняя активистка - ключевая фигура движения за борьбу с изменением климата - была среди 26 человек, которым предъявили обвинения во время демонстрации 17 октября в британской столице.

В Вестминстерском магистратском суде Тунберг, как сообщается, лишь подтвердила свое имя, возраст и адрес для переписки, а также заявила, что не признает себя виновной.

Четверо других обвиняемых, которые фигурировали вместе с ней, также не признали себя виновными.

Их выпустили под безусловный залог до ожидаемого двухдневного судебного разбирательства, которое, как сообщили суду, начнется в магистратском суде Лондонского Сити 1 февраля.

Дополнение

Тунберг, которая в подростковом возрасте основала так называемое движение «Школьная забастовка за климат», была оштрафована судом в Швеции в октябре. Это решение последовало после того, как ее осудили за сопротивление аресту во время июльской акции протеста, которая заблокировала движение.

Источник: УНН
Теги: климат, Великобритания, активисты, промышленность, Грета Тунберг
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