Незаконные перевозки в оккупированный Крым: гендиректору российской железной дороги объявили подозрение

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Гендиректору российской железнодорожной компании Александру Ганову, который организовал незаконную перевозку пассажиров в оккупированный Крым сообщили о подозрении. Об этом заявила прокуратура АР Крым и г. Севастополя, передает УНН.

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“Прокуратура автономии сообщила о подозрении гендиректору российской железнодорожной компании, который организовал незаконную перевозку пассажиров в оккупированный Крым”, — говорится в сообщении.

Детали

Следователи из’выяснили, что гражданин рф, находясь на должности гендиректора железнодорожной компании “Гранд Сервис Экспресс”, организовал схему незаконной переправки лиц через государственную границу Украины — из россии на территорию оккупированного полуострова Крым и в обратном направлении.

С 2019 года и по настоящее время осуществлено под его руководством более 1,4 тысячи рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга на железнодорожные вокзалы оккупированного полуострова.

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В прокуратуре добавили, что при планировании пассажирских перевозок компания поддерживала координацию с российскими органами государственного управления, в частности Федеральным агентством железнодорожного транспорта.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Ему грозит до девяти лет лишения свободы.

Напомним

В Офисе Генерального прокурора заявили, что бывшего нардепа олега царёва подозревают в финансировании войск национальной гвардии рф.