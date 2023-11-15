В ОП заявили, что ведется работа над возможным открытием аэропорта в Украине

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Надежная защита неба позволила бы возобновить работу одного из украинских аэропортов. Над этим уже ведется работа. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак во время выступления в Hudson Institute, передает УНН.

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«И усиление ПВО станет залогом восстановления. Для восстановления Украине нужен надежный зонтик. Его укрепление, в частности, позволит нам запустить один из аэропортов в Украине. Мы с партнерами уже работаем над этим. Это признак того, что перелом в войне наметился. И следующий год станет в ней решающим», - сказал Андрей Ермак.

Детали

Андрей Ермак во время своего выступления акцентировал внимание на том, что эта зима для Украины будет не легкой. россия снова будет терроризировать украинцев, атакуя инфраструктуру и энергетику.

Поэтому Украине крайне необходимы системы ПВО, чтобы усиливать защиту украинского неба. Также Ермак отметил, что надежная защита неба позволит успешно восстанавливать территории и открыть один из аэропортов Украины.

Напомним

Во время выступления в Hudson Institute Андрей Ермак сообщил, что ВСУ уверенно движутся в сторону временно оккупированного Крыма и уже захватили плацдарм на левом берегу Днепра.

Также он отмечал, что в полномасштабной войне, которую начала рф, приближается поворотный момент. 2024 год будет решающим.

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