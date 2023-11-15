В США провели новый опрос по отправке оружия Украине и Израилю: результаты

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Общественная поддержка в США войны Израиля против боевиков ХАМАС в секторе Газа уменьшается. Лишь 31% респондентов заявили, что поддерживают отправку Израилю оружия, и 41% людей, принявших участие в опросе, сказали, что они поддерживают отправку оружия Украине, сообщает со ссылкой на совместный с Ipsos опрос агентство Reuters, пишет УНН.

Детали

Около 32% респондентов в ходе двухдневного опроса общественного мнения, который завершился во вторник, ответили, что «США должны поддержать Израиль», когда их спросили, какую роль Соединенные Штаты должны взять на себя в боевых действиях. Это меньше по сравнению с 41%, которые сказали, что США должны поддержать Израиль в опросе Reuters/Ipsos, проведенном 12-13 октября.

Доля тех, кто говорит, что «США должны быть нейтральным посредником», в новом опросе выросла до 39% с 27% месяцем ранее. Четыре процента респондентов в опросе сказали, что США должны поддерживать палестинцев, а 15% сказали, что США вообще не должны участвовать в этом. Оба показателя похожи на те, что были месяц назад.

Как указано, наблюдалось падение поддержки США как среди демократов, так и среди республиканцев, а особенно среди респондентов старшего возраста

Около 68% респондентов опроса Reuters/Ipsos заявили, что они согласны с утверждением, что «Израиль должен объявить о прекращении огня и попытаться вести переговоры». Примерно три четверти демократов и половина республиканцев в опросе поддержали идею прекращения огня.

Потенциально тревожным знаком для Израиля, указывает издание, является то, что "лишь 31% респондентов заявили, что поддерживают отправку Израилю оружия, тогда как 43% выступили против этой идеи". Остальные сказали, что не уверены. Поддержка отправки оружия Израилю была больше среди республиканцев, тогда как примерно половина демократов были против.

Для сравнения, как отмечается, "41% людей, принявших участие в опросе, сказали, что они поддерживают отправку оружия Украине в ее борьбе против российского вторжения, которое длится почти 21 месяц, по сравнению с 32%, которые были против, а остальные не уверены". Что касается Украины, то поддержка отправки оружия была сильнее среди демократов.

Справочно

Опрос Reuters/Ipsos проводился онлайн и по всей стране, опрошено 1006 взрослых американцев. Интервал достоверности, запас точности, составляет около четырех процентных пунктов.