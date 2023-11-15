Селидово: как ищут людей в завалах уничтоженной многоэтажки — видео ГСЧС

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Селидово, что на Донетчине спасатели продолжают работать на месте попадания вражеской ракеты в жилую 4-этажку. Как проходит поисково-спасательная операция показала пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

Контекст

В ночь на 15 ноября россияне нанесли ракетный удар по городу Селидово Покровского района Донецкой области.

В результате удара один из подъездов’полностью разрушен. По меньшей мере погибли два человека, и еще три получили ранения.

Из-за вероятности обвала бетонных конструкций доступ к месту обстрела ограничен.

Дополнение

Ранее УНН писал, что полиция установила личности жертв этой атаки. Это

85-летняя женщина и 59-летний мужчина, которые погибли в результате ракетного удара армии рФ по Селидово Донецкой области в ночь на 15 ноября.

Кроме того, по информации спасателей под завалами в частном секторе есть еще один человек. Его ищут.