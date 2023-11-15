ООН: более 200 тысяч человек стали переселенцами в результате боевых действий в Мьянме

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Более 200 000 человек были вынуждены покинуть свои дома в результате боевых действий в Мьянме после того, как альянс групп этнических меньшинств начал наступление против военных в прошлом месяце, сообщила Организация Объединенных Наций в среду, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Боевые действия бушуют с 27 октября на севере штата Шан недалеко от границы с Китаем после того, как Армия национального демократического альянса Мьянмы (MNDAA), Армия национального освобождения Таанга (TNLA) и Армия Аракан (АА) начали атаки на военных.

Альянс заблокировал жизненно важные торговые пути в Китай и захватил пограничный хаб, что, по мнению аналитиков, является крупнейшим военным вызовом хунте с тех пор, как она захватила власть в 2021 году.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (UNOCHA) заявило, что по состоянию на среду «более 200 000 человек» в штатах Шан, Чин, Кая и Мон, а также в регионе Сагайн были «насильственно перемещены из-за боевых действий».

По меньшей мере 75 мирных жителей, включая детей, были убиты и 94 человека ранены во время боевых действий, сообщило UNOCHA со ссылкой на предварительные данные с мест событий.

Хунта ввела военное положение в нескольких поселках штата Шан и признала, что потеряла некоторые позиции, но отвергла заявления альянса о захвате городов на севере штата Шан как пропаганду.

Дополнение

На приграничных территориях Мьянмы действует более дюжины этнических вооружённых группировок, некоторые из которых десятилетиями боролись с военными за автономию и контроль над прибыльными ресурсами.

Некоторые из них обучили и оснастили новые «Силы народной обороны», которые возникли после переворота для борьбы с военным переворотом 2021 года и его кровавым подавлением инакомыслия.