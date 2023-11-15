Из ресторана в военкомат: в воронеже посетителям заведения азербайджанской кухни раздали повестки

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сотрудники силовых служб рф совершили рейд в ресторан “Форт” в воронеже, во время которого вручили повестки в военкомат 50-ти гостям заведения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

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“Повестки вручили гражданам россии, которые недавно получили гражданство, но не встали на воинский учет. Их пригласили для сверки данных в военкомат. Если есть время на ресторан, значит, есть время и обратиться в военкомат для сверки данных”, — сообщили в правоохранительных органах одному из российских региональных СМИ.

Детали

Согласно информации россСМИ, повестки в военкомат получили примерно 50 азербайджанцев, которые на момент рейда российских правоохранителей отдыхали в ресторане “Форт” в городе воронеж.

По данным Telegram-канала Astrа, это произошло накануне вечером 14 ноября. По их данным там как раз большая компания азербайджанцев праздновала день рождение.

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Напомним

В москве директор частного садика сообщила, что в ее заведение пришли сотрудники полиции с проверкой, требуя от руководства документы, позволяющие работу с детьми. Пока руководители садика искали документы, полицейские забрали в свой участок несколько воспитанников детсада.