Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,32 0,1562  EUR: 38,94 0,3447 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
7455

На фоне напряженной ситуации с Китаем: США создали базу морской пехоты на японском острове Окинава

На фоне напряженной ситуации с Китаем: США создали базу морской пехоты на японском острове Окинава

КИЕВ. 15 ноября. УНН. На фоне роста военной активности Китая на море Соединенные Штаты Америки создали на японском острове Окинава прибрежный полк морской пехоты. Об этом сообщает Корпус морской пехоты США, передает УНН.

Цитата

“Мы гордимся тем, что находимся здесь, на Первой островной цепи, и что мы готовы реагировать на непредвиденные ситуации в любом месте и в любое время”, — заявил полковник Питер Элтрингем, командир новосформированного полка.

Детали

Чтобы быстро реагировать на угрозы и иметь возможность защитить острова южной префектуры Окинава, расположенной примерно посередине между третьим по величине островом Японского архипелага Кюсю и Тайванем, 12-й прибрежный полк морской пехоты был реорганизован.

По данным Корпуса морской пехоты, прибрежный полк это около 2000 бойцов. Это уже второе такое подразделение в армии США. Первое находится на Гавайях, а еще одно должно появиться к 2027 году.

Дополнение

На торжественной церемонии открытия присутствовали примерно 200 гостей. В том числе начальник штаба Сухопутных Сил самообороны Японии Ясунори Морисита.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Япония и Филиппины усилят сотрудничество для противодействия угрозам со стороны Китая

Напомним

В южнокорейские, американские и японские военные провели свои первые в истории трехсторонние воздушные учения в ответ на развитие ядерной угрозы Северной Кореи.

Источник: УНН
Теги: США, Китай, Япония, военные, морские пехотинцы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.