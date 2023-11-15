На фоне напряженной ситуации с Китаем: США создали базу морской пехоты на японском острове Окинава

КИЕВ. 15 ноября. УНН. На фоне роста военной активности Китая на море Соединенные Штаты Америки создали на японском острове Окинава прибрежный полк морской пехоты. Об этом сообщает Корпус морской пехоты США, передает УНН.

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“Мы гордимся тем, что находимся здесь, на Первой островной цепи, и что мы готовы реагировать на непредвиденные ситуации в любом месте и в любое время”, — заявил полковник Питер Элтрингем, командир новосформированного полка.

Детали

Чтобы быстро реагировать на угрозы и иметь возможность защитить острова южной префектуры Окинава, расположенной примерно посередине между третьим по величине островом Японского архипелага Кюсю и Тайванем, 12-й прибрежный полк морской пехоты был реорганизован.

По данным Корпуса морской пехоты, прибрежный полк это около 2000 бойцов. Это уже второе такое подразделение в армии США. Первое находится на Гавайях, а еще одно должно появиться к 2027 году.

Дополнение

На торжественной церемонии открытия присутствовали примерно 200 гостей. В том числе начальник штаба Сухопутных Сил самообороны Японии Ясунори Морисита.

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Напомним

В южнокорейские, американские и японские военные провели свои первые в истории трехсторонние воздушные учения в ответ на развитие ядерной угрозы Северной Кореи.