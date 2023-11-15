В рф пенсионерка под лозунг "Слава Украине!" подожгла машину - росСМИ

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В России в санкт-петербурге пенсионерка облила припаркованную машину незнакомца жидкостью для розжига и, выкрикивая проукраинские лозунги - "Слава Украине!", подожгла ее, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Детали

Владелец авто припарковал его и отошел пообедать. Когда мужчина вернулся, вокруг машины уже была толпа, а у самой машины сгорела часть обшивки возле лобового стекла.

Во время всего происшествия, пенсионерка-поджигательница общалась с кем-то по телефону и очень разнервничалась, когда у нее забрали средство связи.

По словам очевидцев, еще до приезда полиции женщина также облила жидкостью себя и хотела поджечь, однако в последний момент у нее отобрали зажигалку.

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