Сунак понес серьезный удар из-за решения суда о мигрантах перед грядущими выборами в Британии

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Верховный суд Великобритании постановил в среду, что план правительства по отправке просителей убежища в Руанду был незаконным, нанеся сокрушительный удар премьер-министру Риши Сунаку перед выборами, которые ожидаются в следующем году, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Согласно плану, Великобритания намеревалась отправить в восточноафриканскую страну десятки тысяч просителей убежища, прибывших на ее берега без разрешения, в попытке сдержать поток мигрантов, пересекающих Ла-Манш из Европы на небольших лодках.

Но в среду Верховный суд страны единогласно постановил, что мигрантов нельзя отправлять в Руанду, поскольку ее нельзя считать безопасной третьей страной.

План с Руандой был центральным элементом иммиграционной политики Сунака, на фоне того, как он готовится к выборам в следующем году, на фоне обеспокоенности некоторых избирателей относительно количества просителей убежища, прибывающих на небольших лодках, пишет издание.

Это решение вызвало гневную реакцию со стороны некоторых законодателей из правого крыла его партии, которые заявили, что правительству следует рассмотреть возможность выхода из Европейской конвенции по правам человека, хотя суд четко дал понять, что его решение основывается на ряде законов и договоров, и не только конвенции, пишет издание.

Решение, как отмечается, приобрело еще большее политическое значение в последние дни после того, как Сунак уволил министра внутренних дел Суэллу Браверман, популярную фигуру в правом крыле его партии, в компетенцию которой входило решение вопросов иммиграции. Во вторник она начала резкую атаку на Сунака, заявив, что он нарушил обещания по решению проблемы иммиграции и предал британский народ.

Сунак сказал, что правительство предусмотрело все возможные варианты развития событий и сделает все возможное, чтобы остановить нелегальную миграцию.

Хотя суд заявил, что теперь это незаконно, его президент Роберт Рид оставил открытым шанс на возобновление этого плана, заявив, что "изменения, необходимые для устранения риска выдворения, могут быть внесены в будущем, но не было доказано, что они действуют сейчас".

После вынесения решения представитель правительства Руанды заявил, что не согласен с выводом о том, что Руанда не является безопасной третьей страной.

Дополнение

Обещание Сунака, Консервативная партия которого, как сообщается, отстает примерно на 20 пунктов в опросах общественного мнения, "остановить лодки" - одно из пяти ключевых обещаний его премьерства.