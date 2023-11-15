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По примеру польских коллег: словацкие перевозчики угрожают заблокировать границу с Украиной

По примеру польских коллег: словацкие перевозчики угрожают заблокировать границу с Украиной

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Словацкие перевозчики угрожают заблокировать украинским перевозчикам пересечение границы с своей стороны. Об этом со ссылкой на письмо председателя Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) Станислава Скала, которое было направлено в Министерство транспорта Словакии, сообщает УНН.

Цитата

“Мы хотели бы пригласить вас на встречу, на которой обсудить проблемы с украинскими перевозчиками, которые не нуждаются в разрешениях на перевозку. ... Как видите, польские перевозчики блокируют свои границы, потому что имеют такую же проблему, как и наши перевозчики”, — говорится в письме UNAS.

Детали

Словацкие водители жалуются, что министерство длительное время не обращает внимания на грузовые перевозки и полностью игнорирует проблему.

Вместе с тем в письме приводится пример польских перевозчиков, которые блокируют свои границы. 

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Напомним

На прошлой неделе польские перевозчики начали блокировать контрольно-пропускные пункты на границе с Украиной

Причиной акции они объявили проблему чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС и требуют вернуть разрешения на грузовые перевозки в ЕС для украинцев.

Источник: УНН
Теги: граница, Украина, блокирование, Словакия, перевозчики, грузоперевозки
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