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Зеленский встретился с представителями африканских СМИ: обсудили готовность Украины быть стратегическим партнером стран Африки

Зеленский встретился с представителями африканских СМИ: обсудили готовность Украины быть стратегическим партнером стран Африки

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с африканскими журналистами заявил о стремлении построить дружеские стратегические отношения с странами Африканского континента, передает УНН.

Цитата

“Если мы говорим о стратегическом партнерстве между нами и любым государством Африки, то это должно быть на взаимоуважении. Отношения должны основываться на уважении к территориальной целостности, суверенитета, уважении к твоему языку и традициям”, — сказал Владимир Зеленский.

Детали

На встрече были представлены медиа из Анголы, Ботсваны, Туниса, Республики Гвинея, Кении, Марокко, Нигерии, Сенегала, Южно-Африканской Республики, Замбии.

По словам президента, после победы над россией Украина готова инвестировать в страны Африки. Также он напомнил, что на Африканском континенте откроется 10 украинских посольств, что является важной политической и финансовой инвестицией в условиях войны.

Кроме этого президент назвал очень важным визит в Украину в июне текущего года лидеров пяти африканских стран и отметил, что готов приехать с визитом на Африканский континент и наладить контакт с максимальным количеством лидеров африканских стран и обществами, которые они представляют.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Африка, встреча, Владимир Зеленский
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