Катар договаривается о соглашении между Израилем и ХАМАСом об освобождении 50 заложников в обмен на три дня тишины - Reuters

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Катар провел переговоры, чтобы достичь соглашения между ХАМАС и Израилем об освобождении около 50 гражданских заложников из Газы в обмен на трехдневное прекращение огня. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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Reuters пишет, что Катар имеет прямую линию связи с ХАМАС и Израилем и ранее эти связи помогали заключать перемирия между ними. Сейчас источники Reuters отмечают, что обсуждается соглашение об обмене 50 захваченных ХАМАСом заложников в обмен на трехдневное прекращение огня. Также соглашение предусматривает обмен 50 освобождения Израилем некоторых палестинских женщин и детей из израильских тюрем и увеличение объема гуманитарной помощи, разрешенной в Газу. Кроме того соглашение потребует от ХАМАСа передачи полного списка живых гражданских заложников, которые удерживаются в Газе. При том более полное освобождение всех заложников пока не обсуждается.

По данным источников, ХАМАС согласился на общие контуры этого соглашения, но не соглашается Израиль.

В случае реализации соглашения это будет самое большое освобождение заложников с момента нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Общее количество пленных оценивается примерно в 240 человек.

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