В оккупированном Крыму россияне хотят продать "национализированное" имущество Коломойского

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В оккупированном Крыму депутаты так называемого российского парламента согласились продать недвижимость, принадлежащую структурам бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом заявил глава “парламента” Крыма владимир константинов, сообщают российские СМИ, передает УНН.

Детали

Речь идет о “национализированном” центре отдыха “Европа” в городке Партенит на южном берегу Крыма. Отмечается, что лот включает 37 объектов недвижимого имущества: центр водного спорта, подпорные стены и т.д.

По словам константинова, вскоре на аукцион будет выставлено все имущество ООО “Транспорт Логистик” – центра отдыха “Европа”. Оккупанты планируют выручить за продажу незаконно изъятого имущества 397,7 млн рублей.

Напомним

российское правительство оккупированного полуострова Крым “национализировало” квартиру Елены Зеленской в Ялте. Недвижимость жены украинского Президента выставили на аукцион почти за 25 миллионов рублей.

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