Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,32 0,1562  EUR: 38,94 0,3447 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
3465

В оккупированном Крыму россияне хотят продать "национализированное" имущество Коломойского

В оккупированном Крыму россияне хотят продать "национализированное" имущество Коломойского

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В оккупированном Крыму депутаты так называемого российского парламента согласились продать недвижимость, принадлежащую структурам бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом заявил глава “парламента” Крыма владимир константинов, сообщают российские СМИ, передает УНН.

Детали

Речь идет о “национализированном” центре отдыха “Европа” в городке Партенит на южном берегу Крыма. Отмечается, что лот включает 37 объектов недвижимого имущества: центр водного спорта, подпорные стены и т.д.

По словам константинова, вскоре на аукцион будет выставлено все имущество ООО “Транспорт Логистик” – центра отдыха “Европа”. Оккупанты планируют выручить за продажу незаконно изъятого имущества 397,7 млн рублей.

Напомним

российское правительство оккупированного полуострова Крым “национализировало” квартиру Елены Зеленской в Ялте. Недвижимость жены украинского Президента выставили на аукцион почти за 25 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В оккупированном Крыму собираются отдать под каолинизацию больше имущества украинских олигархов

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.