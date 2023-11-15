Венгрия призывает пересмотреть политику ЕС в отношении Украины, это создает почву для споров - Reuters

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Венгрия в среду потребовала пересмотра политики Европейского Союза в отношении Украины, не согласившись с Германией, Литвой, Финляндией и Ирландией, которые поддержали быстрое сближение Киева с блоком и предоставление ему большей помощи в условиях российского вторжения, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Венгрия является основным камнем преткновения на пути решения лидеров ЕС в следующем месяце начать официальные переговоры о членстве с Украиной, как только она выполнит все условия, и выделить 50 миллиардов евро (54 миллиарда долларов) на помощь Киеву из бюджета блока до 2027 года, указывает издание. Эти решения требуют единогласия 27 стран блока.

Но премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который рекламирует свои связи с москвой, с тех пор заявил, что стратегия блока по отправке денег и военной помощи Украине якобы провалилась, и что он выступает против начала переговоров о членстве с Киевом.

"Нам нужен период размышлений и стратегического обсуждения политики Европейского Союза в отношении Украины", - заявил министр европейских дел Венгрии Янош Бока, прибывший на переговоры со своими коллегами из ЕС для подготовки саммита 14-15 декабря.

По его словам, до такого обсуждения Будапешт не будет поддерживать никаких решений ЕС, направленных на продвижение процесса вступления Украины или дальнейшую помощь Киеву.

Издание напоминает, что Орбан жалуется, что Украина якобы ограничила права венгерского меньшинства. Он также находится в разногласиях с ЕС из-за замораживания блоком доступа Венгрии к фондам из-за опасений относительно отката с демократией в стране во время его правления.

Чиновники ЕС заявили, что может быть обходной путь любого венгерского вето на финансовую помощь Киеву. Однако это не касается приглашения Украины к переговорам о вступлении, что поддерживается большинством других государств ЕС, отмечает издание.

"Важно, чтобы мы достигли соглашения о финансовых рамках в декабре, чтобы быть уверенными, что мы сможем предоставить Украине поддержку", - заявила немецкий министр по вопросам ЕС Анна Лурманн в комментариях, которые поддержал ее ирландский коллега.

Андерс Адлеркройц из Финляндии заявил, что поддержка Украины, Грузии и Молдовы - это вопрос безопасности.

"Очень важно, чтобы каждая европейская страна понимала, что нам нужно помочь Украине", – сказал он.

Йовита Нелюпсиене из Литвы заявила, что декабрьский саммит ЕС должен принять решения, связанные с продвижением возможного расширения блока, иначе он нанесет ущерб собственному авторитету.

Высокопоставленный чиновник ЕС выразил обеспокоенность по поводу того, возможно ли декабрьское решение по переговорам с Украиной о членстве в ЕС, учитывая, что нужен консенсус: "Я не вижу выхода на данный момент", пишет издание.

Напомним

Евродипломаты назвали позицию Венгрии по Украине "русской матрешкой".