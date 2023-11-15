Зеленский созвонился с Президентом Словакии

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Об этом проинформировала пресс-служба главы государства, передает УНН.

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“Провел телефонный разговор с Президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Поблагодарил за высокую оценку нашего прогресса относительно начала переговоров с ЕС о вступлении. Также отметил участие представителя Словакии во встрече советников по имплементации #ФормулаМира”, — говорится в заметке на странице Президента в соцсети Телеграмм.

Детали

Отмечается, что во время этого телефонного разговора председательствующие Украины и Словакии обсудили и вызовы, стоящие перед Украиной накануне зимы. А именно энергетическую безопасность нашего государства, периодически страдает от российских атак на критическую инфраструктуру.

Также говорили Зеленский и Чапутова о продолжении украинско-словацкого сотрудничества на экономическом треке. Деталей по этой части переговоров нет.

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Дополнительно

15 октября словацкие перевозчики заявили о намерении заблокировать украинским перевозчикам пересечение границы со своей стороны, таким образом следуя примеру польских коллег. Об этом со ссылкой на письмо главы Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) Станислава Скала, которое было направлено в Министерство транспорта Словакии, писал УНН.