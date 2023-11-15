Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,32 0,1562  EUR: 38,94 0,3447 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
48975

Умеров представил нового командующего ССО личному составу

Умеров представил нового командующего ССО личному составу

фотогалерея

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Министр обороны Рустем Умеров представил личному составу полковника Сергея Лупанчука – командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

Вместе с Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины генералом Валерием Залужным они передали боевое знамя ССО ВСУ полковнику Лупанчуку.

"Все мы гордимся прочностью воинов ССО ВСУ и искренне желаем новых достижений в защите нашего государства от российской агрессии. Поблагодарили за службу генерал-майора Виктора Хоренко. Увеличение мощности Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины является приоритетом оборонной политики государства”, - сказал Умеров.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Должность занял Сергей Лупанчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский ввел в состав Ставки нового командующего Сил специальных операций

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.