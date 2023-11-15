Умеров представил нового командующего ССО личному составу

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Министр обороны Рустем Умеров представил личному составу полковника Сергея Лупанчука – командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

Вместе с Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины генералом Валерием Залужным они передали боевое знамя ССО ВСУ полковнику Лупанчуку.

"Все мы гордимся прочностью воинов ССО ВСУ и искренне желаем новых достижений в защите нашего государства от российской агрессии. Поблагодарили за службу генерал-майора Виктора Хоренко. Увеличение мощности Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины является приоритетом оборонной политики государства”, - сказал Умеров.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Должность занял Сергей Лупанчук.

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