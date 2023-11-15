ЕС возобновит дополнительное финансирование Польши, когда Туск займет пост премьера – Bloomberg

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Польша получит доступ к дополнительному финансированию Европейского Союза до конца года, как только лидер оппозиции Дональд Туск займет должность премьер-министра страны. Об этом сообщает Bloomberg ссылаясь на анонимный источник, пишет УНН.

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“Конечно, мы ждем нового правительства, чтобы увидеть, можно ли предвидеть определенное количество реформ, мы оценим то, что было сделано за последние месяцы”, — сказал Дидье Рейндерс, еврокомиссар по вопросам юстиции, журналистам в Брюсселе в среду накануне совещания министров внутренних дел.

Детали

Европейская комиссия, планирует в ближайшие недели одобрить просьбу националистического правительства Польши о выделении части помощи в размере около 2,8 миллиарда евро (3 миллиарда долларов), предназначенной для того, чтобы отлучить страны-члены от российской энергетики.

Как только министры финансов ЕС подтвердят решение комиссии на заседании 8 декабря, Варшава сможет получить транш. Предварительно его оценивают в 550 млн евро. Деньги предоставят в виде предварительного финансирования без каких-либо условий. Об этом журналистам Bloomberg сообщил анонимный источник из числа присутствующих на переговорах за закрытыми дверями.

Доступ к средствам будет открыт через несколько дней после вступления Туска в должность. Бывший президент Европейского совета одержал победу на выборах в Польше в прошлом месяце и вместе с оппозиционными партиями изложил планы по устранению от власти националистической партии “Право и справедливость”.

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Туск заявил, что его приоритетом является восстановление отношений с блоком, который приостановил финансирование из-за опасений по поводу разрушения независимых институтов в Польше и верховенства закона. Его правительству предстоит тяжелая работа по завершению реформ, чтобы получить доступ к финансированию в общей сложности в 60 млрд евро.

Лидер оппозиции отправился в Брюссель через несколько дней после голосования 15 октября, пообещав добиваться выделения средств в этом году.

Дополнение

Союзники Туска подписали коалиционный пакт на прошлой неделе, но новой коалиции придётся подождать до следующего месяца, чтобы прийти к власти. Ведь Президент Анджей Дуда назначил премьер-министра Матеуша Моравецкого’, чтобы тот сделал первую попытку сформировать правительство. У премьер-министра от “Права и Справедливости” на это будет около месяца, и это вряд ли возможно без большинства. Если Моравецкий потерпит неудачу, решение передадут парламенту, который вероятно назначит Туска.

Согласно парламентской процедуре, победитель выборов может занять должность уже 11 декабря.