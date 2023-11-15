В Испании парламент обсуждает новый срок Санчеса на фоне протестов из-за амнистии сепаратистам

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В парламенте Испании в среду начали обсуждение нового срока полномочий исполняющего обязанности премьер-министра страны Педро Санчеса, предложение которого об амнистии каталонским сепаратистам в обмен на поддержку вызвало протесты, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Получив поддержку каталонских сепаратистских партий "Хунтс" (Junts) и "Республиканская партия Каталонии" (ERC), а также других региональных партий, социалисты Санчеса (PSOE) заявляют, что имеют достаточно поддержки, чтобы одержать победу на голосовании, запланированном на четверг.

"Нет процветания в раздоре, мы должны сделать толчок к сосуществованию и прощению", - сказал Санчес законодателям в Мадриде.

Он защищал законопроект об амнистии, который оппозиция назвала неконституционным.

"Мы убеждены, что объединенная Испания - это лучшая Испания", - сказал он, вызвав, как описывает издание, "видимый дискомфорт среди некоторых каталонских сепаратистов, которые все еще надеются на независимость богатого региона через референдум".

Правые оппозиционные законодатели во время выступления Санчеса назвали его "бесстыдным" и "лжецом", что заставило вмешаться спикера палаты представителей.

Альберто Нуньес Фейхоо, лидер консервативной "Народной партии" (PP), обвинил Санчеса в "патологических амбициях" и "политической коррупции", когда он обменял амнистию на личную выгоду. Обращаясь к Санчесу, он добавил: "История не амнистирует вас, могу вас заверить".

Ожидается, что новая заявка Санчеса на пост премьер-министра, который находится у власти с 2018 года, наберет 179 голосов за и 171 против в ассамблее, состоящей из 350 членов.

Дополнение

Соглашение об амнистии вызвало волну протестов по всей Испании. Власти заявили, что 80 000 человек собрались в Мадриде в воскресенье, а десятки тысяч приняли участие в демонстрациях в Гранаде и Севилье. По словам официальных лиц, в среду в Мадриде собралось более 500 протестующих.

Лидер "Народной партии" Фейхоо потерпел неудачу в своей попытке стать премьер-министром после июльских выборов.

Крайне левая партия Sumar, как сообщается, должна стать младшим партнером в коалиционном правительстве.