На Полтавщине ослабили ограничения во время воздушных тревог

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Начиная с 17 ноября, на Полтавщине не будут выключать уличное и рекламное освещение во время воздушных тревог. Об этом заявил председатель Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин, передает УНН.

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“С 17 ноября в области не будут выключать уличное и рекламное освещение во время воздушных тревог. Соответствующее решение принял Совет обороны Полтавщины”, — говорится в заметке.

В то же время в регионе продолжает действовать режим светомаскировки с 23:00 до 05:00. Это означает, что освещение будет прекращаться в 23:00 и восстанавливаться с 05:00.

Детали

Пронин пояснил, что местные часто жаловались на неудобства, когда нужно возвращаться домой в вечернее время в темноте. Отмечали, что в этот период труднее заметить пешеходов, поэтому увеличивается вероятность возникновения ДТП.

Поэтому после обсуждения ситуации с военными и правоохранителями Совет обороны решил ослабить ограничения в регионе.

Напомним

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Силы обороны должны готовиться к рискам, связанным с возобновлением российских атак на критическую инфраструктуру.