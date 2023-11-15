Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,32 0,1562  EUR: 38,94 0,3447 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
6510

На Полтавщине ослабили ограничения во время воздушных тревог

На Полтавщине ослабили ограничения во время воздушных тревог

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Начиная с 17 ноября, на Полтавщине не будут выключать уличное и рекламное освещение во время воздушных тревог. Об этом заявил председатель Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин, передает УНН.

Цитата

“С 17 ноября в области не будут выключать уличное и рекламное освещение во время воздушных тревог. Соответствующее решение принял Совет обороны Полтавщины”, — говорится в заметке.

В то же время в регионе продолжает действовать режим светомаскировки с 23:00 до 05:00. Это означает, что освещение будет прекращаться в 23:00 и восстанавливаться с 05:00.

Детали

Пронин пояснил, что местные часто жаловались на неудобства, когда нужно возвращаться домой в вечернее время в темноте. Отмечали, что в этот период труднее заметить пешеходов, поэтому увеличивается вероятность возникновения ДТП.

Поэтому после обсуждения ситуации с военными и правоохранителями Совет обороны решил ослабить ограничения в регионе.

Напомним

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Силы обороны должны готовиться к рискам, связанным с возобновлением российских атак на критическую инфраструктуру.

Источник: УНН
Теги: Украина, Полтава и Полтавская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.