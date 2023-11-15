Фарион уволили из "Львовской политехники"

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Ирина Фарион после после открытия уголовного производства получила неприятные новости из «Львовской политехники» об увольнении. Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.

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"После после открытия уголовного производства от СБУ Ирина Фарион получила неприятные новости из "Львовской политехники". Скандальный экс-нардеп, против которой Служба безопасности открыла уголовное производство по ряду статей, уволена с должности... Повод - нарушение Фарион 41 статьи Кодекса законов о труде: совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы", - сообщил собеседник УНН.

Ранее

Служба безопасности Украины начала уголовное производство и уже назначила ряд экспертиз относительно высказываний и публикаций бывшего народного депутата Ирины Фарион.

Дополнение

Во Львове студенты вышли на митинг с требованием уволить языковеда Ирину Фарион из университета на фоне нескольких громких скандалов с её участием.

После чего во Львовской политехнике создали экспертную комиссию, которая должна решить вопрос увольнения экс-нардепа и преподавательницы Ирины Фарион из Львовской политехники после скандалов с участием языковеда.