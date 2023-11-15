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Фарион уволили из "Львовской политехники"

Фарион уволили из "Львовской политехники"

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Ирина Фарион после после открытия уголовного производства получила неприятные новости из «Львовской политехники» об увольнении. Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.

Цитата

"После после открытия уголовного производства от СБУ Ирина Фарион получила неприятные новости из "Львовской политехники". Скандальный экс-нардеп, против которой Служба безопасности открыла уголовное производство по ряду статей, уволена с должности... Повод - нарушение Фарион 41 статьи Кодекса законов о труде: совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы", - сообщил собеседник УНН.

Ранее

Служба безопасности Украины начала уголовное производство и уже назначила ряд экспертиз относительно высказываний и публикаций бывшего народного депутата Ирины Фарион.

Дополнение

Во Львове студенты вышли на митинг с требованием уволить языковеда Ирину Фарион из университета на фоне нескольких громких скандалов с её участием.

После чего во Львовской политехнике создали экспертную комиссию, которая должна решить вопрос увольнения экс-нардепа и преподавательницы Ирины Фарион из Львовской политехники после скандалов с участием языковеда.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, Украина
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