В оккупированном Крыму россияне начали готовиться к фальсификациям на выборах президента рф

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В оккупированном Крыму россияне начали готовиться к предстоящим выборам президента России и тестировать голосование в электронном приложении. Об этом заявил председатель правления Крымскотатарского Ресурсного Центра Эскендер Бариев, передает УНН.

Цитата

“Накануне голосования сотрудникам бюджетных учреждений приходили сообщения, что необходимо принять максимальное участие с привлечением к тестированию членов семей, родителей учеников. Необходимо отчитаться по количеству поданных заявлений из обращений классных руководителей к родителям. Нужно быть готовыми, что проголосовать должны все без исключения”, — заявил председатель правления Крымскотатарского Ресурсного Центра.

Детали

В этом году голосовать за диктатора россияне будут в электронном приложении “Госуслуги”.

“В связи с этим с целью тестирования системы на предмет максимальной загрузки проводится тренировка по дистанционному электронному голосованию (ДЭГ). На город Симферополь запланировано количество участников — 10300 человек, 18+”, — рассказал Бариев.

По словам Бариева, оккупационные власти заставляют всех бюджетников и родителей школьников принять участие в тренировочном голосовании.

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Дополнение

В Крымскотатарском Ресурсном Центре объяснили, что благодаря якобы “тренировочному” голосованию россияне хотят на самом деле проверить систему дистанционного электронного голосования и собрать персональные данные для проведения масштабных фальсификаций.

Кроме того, оккупанты стремятся заранее подготовить население к голосованию в принудительном порядке и провести профилактическую проверку среди жителей захваченного полуострова.

Напомним

Активисты движения “Желтая Лента” вывесили флаг Украины на горе Бойко в Крыму, чтобы поддержать бессрочную акцию протеста, и напомнить, что Крым — это украинская земля.