Обсудили ситуацию на поле боя и усиление украинской ПВО: Зеленский созвонился с Трюдо

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Обсудили ситуацию на поле боя, дальнейшее оборонное сотрудничество с акцентом на усиление украинской системы ПВО, передает УНН.

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Зеленский во время разговора поблагодарил Трюдо за оборонную и финансовую поддержку со стороны Канады.

По его словам, многолетняя канадская программа помощи является чрезвычайно важным сигналом для мира о неослабевающей поддержке Украины до ее победы.

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"Обсудили ситуацию на поле боя, дальнейшее оборонное сотрудничество с акцентом на усиление украинской системы ПВО, а также увеличение возможностей мобильных огневых групп для борьбы с БпЛА.

Поблагодарил Канаду за новый пакет санкций против россии и за инициативу по созданию международной коалиции для возвращения украинских детей, похищенных россией. Обсудили наши совместные шаги для реализации этой инициативы", - сообщил Зеленский.

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Президент Украины также отметил, что поблагодарил за решение Канады помочь Украине в финансировании второй очереди строительства музея Голодомора-геноцида.

"Мы также обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке", - резюмировал Зеленский.