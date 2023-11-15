Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,32 0,1562  EUR: 38,94 0,3447 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4920

Обсудили ситуацию на поле боя и усиление украинской ПВО: Зеленский созвонился с Трюдо

Обсудили ситуацию на поле боя и усиление украинской ПВО: Зеленский созвонился с Трюдо

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Обсудили ситуацию на поле боя, дальнейшее оборонное сотрудничество с акцентом на усиление украинской системы ПВО, передает УНН.

Детали

Зеленский во время разговора поблагодарил Трюдо за оборонную и финансовую поддержку со стороны Канады.

По его словам, многолетняя канадская программа помощи является чрезвычайно важным сигналом для мира о неослабевающей поддержке Украины до ее победы.

Цитата

"Обсудили ситуацию на поле боя, дальнейшее оборонное сотрудничество с акцентом на усиление украинской системы ПВО, а также увеличение возможностей мобильных огневых групп для борьбы с БпЛА.

Поблагодарил Канаду за новый пакет санкций против россии и за инициативу по созданию международной коалиции для возвращения украинских детей, похищенных россией. Обсудили наши совместные шаги для реализации этой инициативы", - сообщил Зеленский.

Добавим

Президент Украины также отметил, что поблагодарил за решение Канады помочь Украине в финансировании второй очереди строительства музея Голодомора-геноцида.

"Мы также обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке", - резюмировал Зеленский.

Источник: УНН
Теги: Канада, Украина, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.