Украина предлагает создать зерновые хабы в портах Африки — Зеленский

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с африканскими журналистами рассказал об инициативе построить зерновые хабы в Африке, с которых можно было бы бы транспортировать аграрную продукцию по всему континенту, передает УНН.

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"Мы подумали, что с таким соседом, даже когда закончится война, мы должны гарантировать безопасность зерна и продовольствия для тех, или иных стран мира. ... Мы готовы построить в портах Африки один, два, три хаба, сколько партнеры захотят. Мы отправили этот запрос и в Южно-Африканскую республику, и также говорили с Кенией, и еще с несколькими государствами",— сказал Владимир Зеленский.

Детали

На встрече с представителями медиа из Анголы, Ботсваны, Туниса, Республики Гвинея, Кении, Марокко, Нигерии, Сенегала, ЮАР и Замбии Владимир Зеленский отметил, что Украина намерена оставаться гарантом продовольственной безопасности для многих стран мира, в частности на Африканском континенте.

Украина обеспечивает работу “зернового коридора” несмотря на все попытки рф помешать его функционированию, однако в связи с угрозами по транспортировке продовольствия из’появилась инициатива создания зерновых хабов, в частности в странах Африки.

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Присутствие таких хабов позволит транспортировать аграрную продукцию по всему Африканскому континенту, независимо от действий России или других факторов.

“В этих хабах всегда будут продукты питания. И что бы ни происходило, зерно всегда будет у людей. И голода точно не будет”, — отметил президент Украины.

Напомним

На встрече с африканскими журналистами президент Украины также обсудил стремление построить дружеские стратегические отношения со странами Африканского континента.